Депутаты Славянского горсовета намерены оказать финансовую поддержку еще двоим «куркулям». Новости

Сегодня, 15 сентября, на заседании бюджетной комиссии депутаты Славянского городского совета решили оказать финансовую поддержку двум предпринимателям, которые стали участниками областного проекта «Украинский донецкий куркуль».

Первый проект презентовало ООО «Промышленно-торговая компания «Восток», которая занимается производством керамических изделий для технических нужд. Предприятие намерено наладить выпуск изоляторов, для чего ему необходимо произвести газификацию и приобрести газовую печь для обжига стоимостью 500 тысяч гривен — именно такой грант запросила фирма. После реализации проекта «Восток» обещает создать 7 новых рабочих мест со средней зарплатой в 5 тысяч гривен. Окупаемость проекта — 1-2 года.

Второй проект представили переселенцы из Донецка, которые намерены реализовать проект арт-пиццерии с культурным и развивающим досугом для всей семьи. Они также просят 500 тысяч гривен, которые понадобятся для покупки теплового и холодильного оборудования, покупки оборудования для детского развития и досуга и так далее.

Депутаты одобрили оба проекта, согласившись выделить финансирование в равных долях с областным советом. Единственный нюанс в том, что производители пиццы получат из местного бюджета не 250 тысяч, а 229, поскольку финансовый лимит на поддержку областного проекта уже исчерпан.

Источник: «Славгород»