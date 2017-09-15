В зоне АТО на Донбассе спасатели разминировали 20 тыс. гектаров земли. Новости

С начала АТО силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) разминировано 20 тыс. гектаров земли, уничтожено более 130 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время посещения учений ГСЧС «Киевское море – 2017», сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства также отметил, что с начала проведения антитеррористической операции на востоке страны силами службы ликвидировано более 30 тыс. пожаров и спасено более 500 граждан, очищено от боеприпасов около 1000 объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, 20 тыс. гектаров украинской земли было разминировано, уничтожено более 130 тыс. взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

Также он напомнил о героической работе спасателей в Авдеевке этой зимой, когда 25-тысячный город при температуре - 25 градусов ночью, остался без газа, воды, тепла. Украинские спасатели разбили лагерь, обеспечили питание, тепло, возобновили поставки электроэнергии. «Но мало кто знает, что украинские спасатели работали под огнем снайперов, которые непосредственно целились в украинских героев, рискуя жизнью, восстановили в чрезвычайно короткие сроки энерго-, водоснабжение, спасая Авдеевку», – отметил президент и добавил, что спасатели так же эффективно действуют по всей территории, где бы ни ставилась задача.

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