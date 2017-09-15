Названа вероятная причина массового отравления на Луганщине. Новости

Вероятной причиной массового отравления студентов Старобельского техникума Луганского аграрного университета в с. Веселое (Старобельский р-н, Луганская обл.) является употребление некипяченой водопроводной воды после порыва на водоводе. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В ходе эпидрасследования установлено, что 8 сентября на водопроводе Старобельского техникума возник порыв (в течение двух суток в сети отсутствовала вода). Больные рассказали, что подавляющее большинство пострадавших употребляло воду из водопроводной сети без предварительного кипячения, что и могло стать вероятной причиной возникновения заболевания», – сообщили в пресс-службе

Отмечается, что по состоянию на 15 сентября с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) за медицинской помощью обратились 36 человек, которые по месту жительства госпитализированы в инфекционные отделения медицинских учреждений Луганской области. Состояние больных медики оценивают как средней тяжести.

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки острой кишечной инфекции.

Как сообщалось ранее, в Луганской области массово отравились студенты Старобельского техникума Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ).