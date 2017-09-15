«ЛНР» собрались осудить на пожизненное заключение пять обвиняемых в «терактах». Новости

Пять человек, которых члены «ЛНР» задержали по подозрению якобы в совершении «терактов» в Луганске, могут быть приговорены к пожизненному заключению. Об этом заявил член «ЛНР» Игорь Корнет, передают интернет-ресурсы НКТ*.

При этом он говорит, что «задержанные уже дают признательные показания». Также при задержании у них были обнаружены «вещественные доказательства».

Корнет заявил, что «данная группа была создана еще в 2014 году под эгидой СБУ и задачи ставились – это создание панических настроений путем кровавых преступлений: убийств, разбоев, а также совершение террористических актов по объектам инфраструктуры нашей республики и в отношении силового блока – это и военнослужащих Народной милиции, и правоохранителей»

Напомним, в «ЛНР» сообщили о задержании пятерых подозреваемых в совершении терактов в Луганске 7 июля.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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