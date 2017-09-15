Кремль не откажет в помощи Донбассу, – Песков. Новости

Россия не откажется от гуманитарной помощи Донбассу ни сейчас, ни в будущем. Об этом сегодня, 15 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».

Ранее в СМИ прошла информация о том, что российское правительство намерено прекратить гуманитарную поддержку Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. «Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, речи не идет и не будет идти», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации в прессе. «Там идет определенное перераспределение, но вместе с тем это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там, речь идет просто об упорядочении», – добавил пресс-секретарь.

Песков не стал уточнять сумму, которую Россия уже израсходовала на помощь Донбассу. «Я не располагаю такими цифрами», – добавил он.

В свою очередь, в «МЧС ДНР» рассказали, что не получали уведомлений о прекращении или перераспределении российской гуманитарной помощи.

Напомним, что посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что Россия ищет варианты возможности разворачивания миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как чувствует определенные проблемы с финансированием этих неподконтрольных украинским властям территорий.