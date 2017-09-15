Путин призвал Макрона поддержать российскую версию роли миротворцев ООН на Донбассе. Новости

Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров глав государств двух стран.

«Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу о создании миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на юго-востоке Украины», – говорится в сообщении.

При этом в пресс-релизе Кремля неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей названы «юго-востоком» Украины, а российское вторжение - «внутриукраинским кризисом».

Также заявляется, что в разговоре глав государств отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в частности «школьного перемирия», согласованного в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и поддержанного лидерами государств «нормандского формата».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что процесс подготовки к размещению миротворцев ООН после согласования их мандата, занимает не менее полугода.

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