В Донецке снаряд попал в жилой дом. Новости

В Донецке снаряд попал в жилой дом

15.09.17 18:24ria.ruНовости

Фото «РИА Новости»

Пожар произошел в многоквартирном доме в Донецке в результате обстрела. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщают  в «МЧС ДНР», пишет «РИА Новости».

«Четырнадцатого сентября вследствие попадания взрывоопасных предметов произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Петровском районе Донецка», – говорится в сообщении пресс-службы «МЧС ДНР».

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) 23 августа, договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа. назвав это «школьным перемирием».

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