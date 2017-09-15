В Донецке снаряд попал в жилой дом. Новости

Пожар произошел в многоквартирном доме в Донецке в результате обстрела. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщают в «МЧС ДНР», пишет « РИА Новости ».

«Четырнадцатого сентября вследствие попадания взрывоопасных предметов произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Петровском районе Донецка», – говорится в сообщении пресс-службы «МЧС ДНР».

Напомним, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе (в нее входят представители Украины, России и ОБСЕ) 23 августа, договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа. назвав это «школьным перемирием».