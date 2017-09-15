За время «школьного перемирия» было 4 тыс. обстрелов, – Хуг. Новости

За период «школьного перемирия» на Донбассе, которое началось с 25 августа, более 4 тысяч раз нарушался режим тишины. Это может свидетельствовать о начале очередного обострения ситуации. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«За последние недели нами было зафиксировано 4586 случаев нарушения тишины», – сказал Хуг.

Он отметил, что за последние несколько лет неоднократно миссия наблюдала период затишья после которого следовала очередная вспышка агрессии. Поэтому не исключает, что в ближайшее время в Донбассе может снова обостриться ситуация.

«В сентябре 2016 года, после периода временного перемирия, было очень серьезное обострение ситуации, наибольшее за весь прошлый год. Поэтому мы ожидаем такого обострения и на этот раз. Оно может произойти в любой момент», – уверен представитель ОБСЕ.

Также он добавил, что кроме нарушения режима тишины, игнорируются минские договоренности по разминированию территорий, а также происходят постоянные препятствия деятельности миссии, особенно со стороны неподконтрольных Украине территорий.

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