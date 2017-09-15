В Донецке обмелел ставок «Молочный». Новости

В Донецком ставке «Молочный», который является местом отдыха жителей, резко понизился уровень воды. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
Также они называют причину: воду из ставка забирает на полив арендатор теплиц из Старобешева. «В ставок проложена труба для полива. Уровень воды в ставке резко понизился. Жители прибрежных домов собрали подписи, приезжал наш глава, задал фермеру единственный вопрос:" Вам хватает воды?" Получил утвердительный ответ и уехал. Молочка продолжает мельчать. Можем лишиться единственного уголка природы, пусть и не совсем чистого, но это - кислород района, зелень, хоть какой-то досуг в летнее время, рыбалка, шашлыки...Что будем делать? Есть неравнодушные жители? Может подумаем вместе конкретно, как спасти Молочку? Она может исчезнуть», - пишет автор обращения Ирина.
Комментаторы предлагают варианты решения проблемы.
- Ирина: «А вы обращались? Алексей Кулемзин («мэр» Донецка — прим.)»;
- Марина: «Надо стучаться, если никуда не обращаться - не будет и ответов. На сайте ДГА есть электронные обращения, на которые реагируют очень оперативно. Нужно фиксировать все ответы. Для полива теплиц предприниматель, будь хоть какая у него крыша, должен или делать себе скважину для полива или подключаться к городским сетям и ПЛАТИТЬ за потребленную воду, а не тупо убивать экологию района. Времена сложные, но делая все по закону, вопрос, который не решается сегодня может все же решится завтра. Писать и обращаться надо обязательно. Бумага, как ни грустно, имеет вес и значение, не в пример устным заявлениям;
- Елена: «Забетонируйте трубу».
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