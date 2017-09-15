В Донецке обмелел ставок «Молочный». Новости

В Донецком ставке «Молочный», который является местом отдыха жителей, резко понизился уровень воды. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Также они называют причину: воду из ставка забирает на полив арендатор теплиц из Старобешева. «В ставок проложена труба для полива. Уровень воды в ставке резко понизился. Жители прибрежных домов собрали подписи, приезжал наш глава, задал фермеру единственный вопрос:" Вам хватает воды?" Получил утвердительный ответ и уехал. Молочка продолжает мельчать. Можем лишиться единственного уголка природы, пусть и не совсем чистого, но это - кислород района, зелень, хоть какой-то досуг в летнее время, рыбалка, шашлыки...Что будем делать? Есть неравнодушные жители? Может подумаем вместе конкретно, как спасти Молочку? Она может исчезнуть», - пишет автор обращения Ирина.

Комментаторы предлагают варианты решения проблемы.