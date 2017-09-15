Тука пояснил, почему настроения на неподконтрольном Донбассе панические . Новости

На неподконтрольной территории Донбасса среди участников незаконных вооруженных формирований (НВФ), особенно среди рядового состава, настроение паническое. Об этом сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет «InfoResist».

Он уточнил, что паника возникла, потому что они боятся, что их «сольют». При этом замминистра сказал, что не верит в то, что Россия откажется от поддержки «ДНР» и «ЛНР». «Если взять исключительно экономическую составляющую, то это до 80-ти процентов материального обеспечения этих псевдотоварищей. А если взять военную составляющую, так это 100 процентов», – сказал он.

«Если это правда, хотя, честно говоря, я в это с трудом верю, но это каким-то образом укладывается в общую картину призывов Путина о введении миротворцев. И я вчера был с французскими сенаторами на Майорске (КПВВ "Майорск", – ред.), пока там их официальная делегация рассказывала всякие разные официальные вещи, я пошел и разговаривал с людьми. То мне рассказали, что на той стороне действительно настроение паническое, среди боевиков, особенно среди рядового состава», – добавил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, что в ответ на заявления в СМИ о прекращении финансирования «ДНР» «ЛНР» со стороны России пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не откажется от гуманитарной помощи Донбассу ни сейчас, ни в будущем.