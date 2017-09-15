В Луганский НУ им. Шевченко поступили 246 военных. Новости

246 военнослужащих в этом году поступили в Луганский Национальный университет (ЛНУ) им. Тараса Шевченко, который выехал из Луганска в Старобельск (Луганская обл.). Об этом заявил председатель наблюдательного совета ЛНУ, народный депутат Виталий Курило, сообщает пресс-служба ЛНУ.

«Набор для военнослужащих в настоящее время продолжается. А это означает, что военные доверяют ЛНУ имени Тараса Шевченко и думают о своем будущем. Также сочетание университета с армией является очень полезным для патриотического воспитания студентов», – сказал Курило.

По его словам, набор для военнослужащих в настоящее время продолжается. «А это означает, что военные доверяют ЛНУ имени Тараса Шевченко и думают о своем будущем. Также сочетание университета с армией является очень полезным для патриотического воспитания студентов», – считает народный депутат.