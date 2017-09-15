«Кино и ты»: в Мариуполе открылся Международный кинофестиваль (Видео). Новости

В Мариуполе открылся VII Международный кинофестиваль «Кино и Ты», на который свои киноработы привезли конкурсанты из разных стран мира.

На кинофестиваль съехались режиссеры, сценаристы и студенты-аматоры из десяти стран мира. Кроме шести традиционных номинаций, они будут соревноваться еще и в двух новых – это социальный ролик и одноминутный фильм. В этом году кинофест собрал четыреста двадцать участников.

«Жюри наше представительное отобрало, отсмотрело эти работы, и отобрало 172 заявки, которые попали в конкурсную программу», – говорит директор кинофестиваля «Кино и Ты» Ольга Новикова.

В жюри – звезда советского кинематографа и заслуженный артист Украины Вилорий Пащенко. За его плечами больше сотни ролей. Одна из них – роль лейтенанта Воробьева в легендарном фильме «В бой идут одни старики». Среди работ молодого поколения уже отметил лучшие, признается актер. «Молодые люди вот пытаются разобраться в вопросах жизни, дальнейшей судьбы своей. Вот нет там, немного фильмов на военную тематику, а вот люди пытаются разобраться, как им дальше жить, кто они такие, зачем они пришли в этот мир», – делится впечатлениями заслуженный артист Украины Вилорий Пащенко.

В этом году среди конкурсантов наиболее популярными идеями для кинотворчества оказались исторические и культурные направления, а также социальная тематика. Работа Сергея посвящена мариупольскому проекту Музейбус. «Это говорит о том, что сознание людей немного меняется, и потребность немного другая происходит», – говорит конкурсант Сергей Дороговцев.

Одна из самых юных участниц кинофестиваля десятилетняя мариупольчанка Анастасия – автор анимационного мульфильма о братьях меньших. «Называется он "Пираты-мыши" – это мультик о том, о единстве, как мыши победили кота хитростью и единством», – рассказал Анастасия Косолапова.

Все работы, которые прошли отбор, достойны внимания, считает жюри. «Работы действительно достойные, работы с хорошей идеей, работы до конца доделанные с точки зрения сценарного искусства или режиссуры», – считает продюсер кинофестиваля Наталья Огородняя.

Понравилось творчество конкурсантов и зрителям. «Мне кажется для горожан это такой всплеск эмоций. Это очень всегда прекрасно и для тех, кто снимает кино, и для тех, кто его смотрит», – говорит жительница Мариуполя Алена Одинцова.

И кстати, показы конкурсных работ – бесплатны.

Источник: ТК «Донбасс»