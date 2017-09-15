Мальчик из Славянска, который попал под поезд, выжил и нуждается в помощи (Видео). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) 12-летний школьник попал под поезд. За жизнь мальчика борются областные нейрохирурги. Ребенку необходимы дорогостоящие препараты. Но денег у семьи нет. Мама мальчика просит о помощи.

Мальчик говорит с трудом, но уже может самостоятельно пить и двигать руками. Однако делает ребенок все это неосознанно. Он находится в состоянии патологической спячки. И все время зовет маму. За его жизнь медики боролись неделю. 12-летнего Руслана доставили в реанимацию в состоянии комы после того, как он попал под поезд. «Доставлен в тяжелом состоянии с тяжелой открытой проникающей черепно-мозговой травмой. Множественными ушибами головного мозга, с переломами свода основания черепа», – говорит детский нейрохирург областной травматологической больницы Лимана (Донецкая обл.) Андрей Жебин.

Трагедия произошла в поселке Былбасовка. «30-летний житель города Былбасовки был свидетелем несчастного случая, когда мальчик проходил железную полосу в неустановленном для этого месте и столкнулся с движущимся на встречу товарным вагоном, в результате которого получил телесные повреждения», - сообщил начальник славянского отдела полиции Сергей Алешин.

По словам мамы Руслана, в тот вечер сын возвращался домой. Он находится недалеко от железнодорожной станции. Когда переходил пути, на перроне стоял электропоезд, мальчик решил обойти его и не заметил двигающийся навстречу товарный состав. «Он гулял. Я ему уже сказала – иди домой. А потом "абонент – не абонент" и все. И дети прибежали, сказали "Руслан попал под поезд"», - рассказала мама ребенка Валентина Пронина.

Врачи 12-летнего Руслана называют настоящим бойцом. Но состояние мальчика, говорят, все еще тяжелое. Чтобы ребенок выжил – необходимы дорогостоящие препараты. «Травма тяжелая. Там есть признаки отека мозга, признаки утолитварии. Т.е. это открытый путь для инфекции. Поэтому проводится и антибактериальная терапия. К сожалению, нужны мощные антибиотики», – заведующий нейротравматологическим отделением областной травматологической больницы Лимана Амир Бадран

Руслан учится в седьмом классе, живет с мамой и четырехлетним братом. Детей Валентина воспитывает одна. Зарплаты едва хватает. Как поставить на ноги сына, женщина не знает. «Он для меня все. Он для меня... Мужчина в семье, одним словом», – говорит Валентина Пронина.

Кроме медикаментозного лечения, Руслану необходимы операции на черепе и пластике мягких тканей лица, говорят врачи. Но денег на них у семьи нет. Мама мальчика просит о помощи.

Источник: ТК «Донбасс»