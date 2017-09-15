В прифронтовом селе Новоселовка один ученик на весь класс (Видео). Новости

До войны в сельской школе Новоселовки (Волновахский район, Донецкая обл.), которая находится в прифронтовой зоне, обучалось около двухсот детей. Сейчас занятия посещают единицы. Большинство семей покинули опасный район. Те же, кто остался, не имеют возможности ни выехать, ни прокормится.

Новоселовская общеобразовательная школа – единственная в округе. Сюда приезжают дети из соседних прифронтовых поселков. А вот в 7 классе здесь вообще 1 ученик. «Действия военные, скажем так, приближенные к нашей территории. Приблизительно 4-5 километров ... Поэтому родители обеспокоены судьбой своих детей, и, конечно, у кого есть возможность, они едут с этой территории в другие места», – говорит учитель химии Татьяна Михайлик. За время военных действий количество детей в этой школе сократилось на треть.

«Бомбежки здесь рядом. Здесь сразу Чермалык, рядом, Гранитное здесь же рядом», – говорит жительница Новоселовки Любовь Корюк. В их доме несколько лет назад из-за короткого замыкания случился пожар. «Ее заливали пожарные. Мы попытались заложить, но оно не держится. Это сырость, дом, соответственно, нужно штукатурить, больше идет дров, топлива», – вспоминает Любовь Корюк.

Сделать капитальный ремонт не могут. Стабильного дохода нет. Любовь потеряла работу. В селе закрылись ферма и цех по переработке зерна. Дочь Анна одна воспитывает ребенка. «Тут только хозяйство спасает, огород», – говорит жительница села Анна Корюк.

В Новоселовку и еще три близлежащих поселка привозит наборы выживания бригада мобильных волонтеров Гуманитарного штаба Рината Ахметова. На пункте выдачи в основном семьи с детьми и старики. За один день выдали 800 пакетов с продуктами.

С начала работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова мирным жителям Донбасса было выдано почти 11 миллионов 870 тысяч наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»