Любви здесь хватит на всех: в семье Афониных воспитывают 4 сирот плюс пес-инвалид (Видео). Новости

Почти 8 тысяч маленьких украинцев ищут новых родителей. Их анкеты размещены на Всеукраинском портале «Сиротству – Нет». Тем ребятам, которые попали в детские дома семейного типа, помогают адаптироваться к самостоятельной жизни.

Афонины воспитывают четырех сирот. Основали детский дом семейного типа несколько лет назад.

Отец семейства много времени проводит с сыновьями. «Значит, смотрите мальчики: прежде чем автомобиль будет ехать, надо проверить масло», – учит глава семейства.

У Светланы был свой бизнес, у Виталия – врачебная практика. Но киевляне решили перебраться поближе к земле. Переехали в село. «Сижу я, значит, на этом диванчике и смотрю художественный фильм про детский дом. И тут, значит, мне стреляет в голову. Ну как? Двухэтажный дом, как бы почти сто квадратных метров, я – педагог по образованию, муж – врач. Кому как не нам?», – считает Светлана Афонина, мама-воспитатель детского дома семейного типа.

Супруги вырастили родных дочь и сына. Теперь у тех – свои семьи. Идею взять на воспитание сирот муж поддержал сразу. «Мы проехали много детских домов. Пока полтора года оформлялись мы. Я не видел там ничего хорошего», –вспоминает Виталий Афонин, папа – воспитатель детского дома семейного типа.

Детей Афонины нашли на Всеукраинском портале усыновителей Фонда Рината Ахметова. «В районе детей Нет. Мы как раз обратились в портал «Сиротству - Нет». На сайте размещены тысячи анкет. За время его работы семьи обрели более восьми тысяч семисот мальчиков и девочек. Мы смотрим, что действительно дети есть. Реальные дети. И как-то личико посмотришь. И сколько у него братиков увидишь. И увидишь его возраст», - говорит Светлана.

Один из мальчиков, Влад, впервые в жизни почувствовал себя здесь в безопасности. «Когда я ложусь спать, я не думаю о том, что ко мне кто-то придет, начнет кто-то будить, издеваться», – говорит Влад.

«Первое время наш Владюша, он не любил женщин. Настолько он был обижен на свою мать. Я ему говорю, Владюша, не все мамы плохие, ты меня полюбишь. Потому что я люблю тебя. И вот на сегодняшний день, тьфу-тьфу – это мой сын», – рассказывает Светлана.

В доме с семьей живет собака-инвалид. Этого пса, искалеченного и избитого, дети нашли умирающим. «Владик тащил на руках, потому что он не доверял людям после таких избиений. А потом он привык и остался дома у нас», – говорит отец.

В будущем супруги собираются взять на воспитание еще сирот. Уверены, любви здесь хватит на всех.

Источник: ТК «Донбасс»