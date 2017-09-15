«ДНР» запретила возить через «границу» украинскую свинину. Новости

Представители «ДНР» запретили на ввоз на подконтрольную им территорию Донецкой области мяса свинины и готовой продукции из нее (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд. Об этом сообщает «министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР».

Объясняется это «ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины».

Проверку будут проводить на КПП «ДНР» на линии разграничения.

Напомним, ранее «ДНР» запретила ввоз свинины из России, в том числе и Крыма.

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