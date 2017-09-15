ЕСПЧ заинтересовался здоровьем Штепы, – адвокат. Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил информацию о состоянии здоровья экс-мэра Славянска Нели Штепы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

«Европейский суд по правам человека запросил информацию у правительства Украины по моему обращению, поданному позавчера в порядке Правила 39 Регламента Суда о текущем состоянии здоровья Штепы Нели Игоревны, а также о состоянии выполнения определения Октябрьского районного суда города Харькова… об оказании медицинской помощи (диагностике и лечении)», – написал Шадрин.

Он также опубликовал фото документа, полученного им из ЕСПЧ.

Ранее сообщалось, что Нели Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Всех свидетелей обвинения суд не успел допросить. Следующее заседание назначили на 19 сентября.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из–за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду.

2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.

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