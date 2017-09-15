Вуз-переселенец из Луганска потратит около 50 млн грн на обустройство . Новости

Основной проблемой для вузов-переселенцев из временно-неподконтрольных территорий Донбасса является материально-техническое обеспечение. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Луганского Национального университета (ЛНУ) им.Тараса Шевченко Виталий Курило, сообщает пресс-служба ЛНУ.

В настоящее время вуз находится в Старобельске (Луганская обл.), и за 3 года уже успел создать новую материально-техническую базу. «В 2014 году крупные учебные заведения, в частности Луганский национальный университет, переместились на новые места, где не было условий и не хватало оборудования. Но мы сохранили кадровый потенциал. И это самое главное, поскольку, если есть высококвалифицированный преподаватель в вузе, есть и качество образования. Основной проблемой является материально-техническое обеспечение. Но за 3 года мы напряженно работаем и много сделали для развития университета. Мы решаем жилищные проблемы преподавателей, ремонтируем общежития и аудитории. В этом году на обустройство нашего учебного заведения будет потрачено около 50 млн гривен. Это позволит создать более комфортные условия для обучения», – сообщил Виталий Курило.

Он также высказался по поводу дальнейших перспектив развития университета. «Университет развивается и создается материально-техническая база. Но я уверен, что в ближайшее время мы вернемся в Луганск. Это уже третья эвакуация за историю нашего университета, и мы преодолеем все трудности. Я думаю, что произойдет слияние ряда университетов, и возможно к нам присоединится ряд других учебных заведений. Мы вернемся и будем работать в наших корпусах!» – уверен народный депутат.

Напомним, что 246 военнослужащих в этом году поступили в Луганский Национальный университет (ЛНУ) им. Тараса Шевченко.