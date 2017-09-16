В «ДНР» местным СМИ никто не верит, – «республиканский» политолог. Новости

«МГБ ДНР» мониторит соцсети на предмет «инакомыслия», и осуществляет минимум угрожающие телефонные звонки авторам мнения, отличающегося от «официального». Об этом на своей странице в Facebook пишет местный политолог, активно поддерживающий «ДНР», Роман Манекин, которому также поступили подобные звонки после его публикации об аресте «министра МВД ДНР» Алексея Дикого.

Манекин проживает в Донецке с 2014 года (до этого жил в Москве), «соответственно, нахожусь в информационном поле Донецка, которое весьма своеобразно».

По его словам, «благодаря неутомимой деятельности» советника «главы ДНР» бывшего рижанина Александра Казакова и «его сотоварищей, в том числе, и из репрессивных органов, официальные СМИ полностью утратили доверие населения».

«Им просто никто не верит. А большая часть – и не читает, не слушает, не смотрит. Есть еще российские телеканалы. Их смотрят. Ключевые события на этих телеканалах отражаются верно. В деталях – много неточностей, вплоть до топонимических ошибок. Что людей местных раздражает безмерно. Во всяком случае, доверия к публикациям не добавляет. Продукция украинских СМИ поступает исключительно любителям, специально настроившим спутниковые антенны на украинские волны», – отмечает Манекин.

Он констатирует, что реальная информация на неподконтрольном Донбассе распространяется главным образом, через мобильную связь и Интернет, «причем, целый ряд украинских сайтов в ДНР также блокируются».

«Республика живет и управляется слухами! Говорил об этом неоднократно. К сожалению, приходится повторять и в сентябре 2017», – заявляет сторонник «ДНР».

Он подчеркивает, что «МГБ ДНР», «министерство информполитики ДНР» и пр. перенесли основной поток распространения информации в соцсети, для чего создают сетевых «троллей», и через которых распространяется «нужная информация», а также те же самые слухи. Также представители этих «ведомств» жестко мониторят Интернет, резко реагируя на проявление «иного мнения»

«Ужасно еще и то, что данные персонажи пытаются использовать силовые методы, дабы в Инете вырисовывалась угодная им "картинка"… Зачем звонят, чего добиваются?», – задается вопросом Манекин.

И тут же отвечает «ведомственным оппонентам», что виноваты не пользователи соцсетей, обсуждающие ту или иную ситуацию с теми же первыми лицами. А сами эти лица, которые допускают нелепости в своих поступках и заявлениях. «Скажем, когда [глава "ДНР"] А. Захарченко утром утверждает одно, а вечером – прямо противоположное, когда в республике устраиваются варварские "парады пленных", а награды и звания на 31,1% территории бывшей Донецкой области сыплются, как из "рога изобилия", когда в сознании неожиданно всплывает "Рейкьявик" (Захарченко заявил, что его бабушка была в концлагере "Рейкьявик", – прим.), а в подсознании – война с Великобританией (помните "Тот самый Мюнхгаузен"?), то причем здесь Иванов, Петров, Манекин, тысячи и десятки тысяч других пользователей Интернета? А проверка рыночных весов посредством пистолета Макарова (Захарченко с помощью пистолета проверял весы на рынке, – прим.)? А видео-рассказы о выдающейся роли супруги в "координации военными частями" в боях за аэропорт? А замечательная "Малороссия", наконец?», – риторически вопрошает Манекин.

«Можно сколько угодно вешать на улицах Донецка портреты "звездного Захарченко" (заменив изображения И. В. Сталина), можно вместо рекламным бигбордов вывесить здравницы министерств, но как быть с первым правительством ДНР, почти в полном составе пропущенным через Донецкое СИЗО? Как – с заявлениями отступника Романа Лягина, первого председателя ЦИК ДНР, предварительно притопленного в бассейне, которого принудили написать "маляву" "в мой смерти прошу винить Ходаковского"? Это все упомянутые ивановы, петровы, сидоровы вытворяли?», – продолжает Манекин.

Он настаивает, что головная боль первых лиц, в т.ч. «Захарченко и иже с ними», и тех, «кто по долгу службы обязан обеспечивать их публичную деятельность, – не допускать хотя бы откровенных публичных безобразий». И в этой связи, по мнению Манекина, «МГБ ДНР» должно звонить с запугиваниями не блоггерам и публицистам в соцсетях, а непосредственно отвечающим за имидж первых лиц – «господину А. Казакову, например».

«А высказывать собственные точки зрения, делиться доступной информацией – суверенное право каждого. Разве не так?… Публикуйте опровержения в ваших официальных СМИ! Никто не виноват в том, что степень доверия населения к вашим СМИ – повторюсь! – действительно "ниже плинтуса". Это вовсе не означает, что вы, с вашим извращенным сознанием, а, тем более, с привлечением силовых структур, имеете право лезть на площадку суверенного личного мнения… Звонки и "беседы" в МГБ – прямое нарушение Закона, Конституции ДНР/ЛНР, здравого смысла и элементарных норм человеческого общежития. Это – местечковая "самодеятельность". Которая не имеет и не может иметь отношения к идеалам республики, которую строим!», – заключает сторонник «ДНР».

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