Почти как Припять: Стадион «Шахтер» в Донецке «до» и сейчас (Фото). Новости

В соцсети опубликовали фото нынешнего вида легендарного стадиона Донецка – «Шахтер», который расположен у парка им. Щербакова.

Пользователи неоднозначно отреагировали на увиденное:

Imedi‏: «Почти как Припять (»;

«Жесть какая!»;

Nikella: «Теперь он больше похож на римский Колизей!»;

«Мазепа»: «Нагадує закинуте місто акцетеків»;

Сергей: «Не понял! Где осветительные пилоны?»;

Serafim‏: «Очень красиво. Папоротники... ботанический сад получился))»;

Толик: «Грандиозное сооружение, и более стильное чем Донбасс Арена»;

«Запахло Абхазией».

Стадион был построен в 1936 году. Построили его всего за четыре месяца. Когда стадион открыли 5 сентября, деревянные трибуны вмещали 14 тысяч зрителей. Первая игра была товарищеской – с командой из города Шахты (Ростовская область). А 11 сентября прошла первая официальная встреча: «Стахановец» выиграл у тбилисского «Локомотива» со счетом 3:1.

Стадион изначальной являлся домашней ареной команды горняков «Шахтер».

Достопримечательностью данных мест была «пятая трибуна» – террикон у стадиона. Здесь с 40-х по 70-е располагались болельщики, которым не досталось билетов, а также завсегдатаи, имевшие на отвале свои насиженные места. Террикон стал излюбленным местом для просмотров матчей для нескольких поколений.

«Надо было сильно постараться, чтобы во время матча найти там свободное место. У каждого – свое насиженное "гнездо", каждый делает выемку на терриконе типа ступеньки, кладет туда дощечку, садится на нее и смотрит матч. У кого места не было смотрели стоя, но со временем каждый завсегдатай футбольного террикона обзаводился своим "гнездом"», – вспоминал директор кинотеатра им. Шевченко Анатолия Тесли.

Арена пережила 4 реконструкций (1950, 1966, 1981, 2000). После 1966 года стадион был рассчитан на 42 тыс. болельщиков, после 2000 года трибуны стали вмещать 31 718 зрителей.

В 2004 году ФК «Шахтер» окончательно сменил домашнюю арену, переехав на РСК «Олимпийский» (бывший «Локомотив»). «Локомотив» был резервным стадионом для «Шахтера» и дончане время от времени играли здесь, когда возникали проблемы с их главной ареной. Например, футболисты перебирались на «Локомотив» в 70-х, после реконструкции 1966 года – стадион «Шахтер» расширили, но систему дренажа не сделали, поэтому во время дождей газон превращался в болото. «Локомотив» вмещал тогда 20 тыс. зрителей, что более чем в два раза меньше, чем на центральном стадионе.

В 2010 году началась последняя реконструкция, после окончания которой планировалось, что на стадионе будут тренироваться воспитанники Академии ФК «Шахтер».

«Игровое поле и весь первый ярус останутся, сохранится второй ярус на Западной и Восточной трибунах. А вот с юга и севера трибуны будут одноярусными, демонтируют их верхнюю часть. Стадион будет вмещать чуть более 20 тыс. человек. Вместо старого табло установим новое электронное, а вместо осветительных мачт – более мощные фонари. Название стадиона сохранится», – комментировал тогда директор стадиона Александр Морозов.

Также планировалось в районе стадиона построить общежитие, крытый манеж и тренировочные поля.

Однако данным планам пока не удалось сбыться.

Стадион печально известен как место убийства Ахатя Брагина, президента футбольного клуба «Шахтер», 15 октября 1995. После этого события, во второй половине 1990-х годов, на стадионе располагался радиорынок. В 2000 стадион был реконструирован и начал работать.

Предлагаем подборку фото от нынешнего состояния стадиона до видов прежних лет.

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