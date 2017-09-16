Пушилин за упорядочивание гумпомощи России для «ДНР». Главная

Гуманитарная ситуация в «ДНР» значительно изменилась с 2014 года, распределение и упорядочивание помощи от России целесообразно. Об этом заявил «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин.

«Учитывая запуск предприятий, переведенных под внешнее управление ДНР, увеличение объемов производства и товарооборота, рост объема реализованной промышленной продукции, гуманитарная ситуация в Донецкой народной республике сегодня значительно отличается от положения дел в 2014-2016 годах. Соответственно изменяются и гуманитарные потребности республики, а значит целесообразно проводить и перераспределение, упорядочивание оказываемой нам РФ помощи», – цитируют Пушилина интернет-ресурсы НКТ*.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что российское правительство намерено прекратить гуманитарную поддержку Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что помощь Донбассу не прекратится, но «там идет определенное перераспределение,... речь идет просто об упорядочении».

При это посол Канады в Украине Роман Ващук отметил, что Россия ищет варианты возможности разворачивания миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как чувствует определенные проблемы с финансированием этих неподконтрольных украинским властям территорий.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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