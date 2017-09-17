Переселенцев зовут под стены Кабмина: Берите халаты и тапочки, кружки и газеты. Новости

В среду 20 сентября – день заседания Кабинета министров Украины – у здания правительства переселенцы проведут акцию «Party У Кабмина на хаті!». Об этом сообщает руководитель Общественной организации «Мій.дім.юа» Юлия Дрюк-Ильяшенко.

«Ждем всех, кто заинтересован в работе закона №1954 (компенсация стоимости жилья 50% или льготная ипотека под 7% годовых). Мы уже многого достигли. Принятые изменения в постановлении КМУ №140 от 14.09.17 позволят переселенцам воспользоваться льготами без привязки к прописке. "Мертвый закон" проявляет жизнедеятельность)) И у нас есть все шансы увидеть его воскрешение уже в эту среду. И чем больше нас соберется воочию увидеть чудо, тем больше шансов, что это чудо свершится», – отметила Юлия.

Также общественники обещают, что «будет весело». «Мы предлагаем Кабинету министров на несколько часов погрузиться в теплую домашнюю атмосферу из жизни переселенцев. И понять, что в случае провала голосования, эта атмосфера останется с ними надолго. Все самые приятные моменты бытовой жизни мы визуализируем и предлагаем вам поучаствовать. Вы сможете принять участие в стирке белья, отдохнуть на раскладушке, порисовать с детьми на мольберте и мн. др. … Приглашаем всех разделить с нами домашнюю атмосферу и не дать шанса на сомнения министрам) Берите с собой домашние халаты и тапочки, кружки и газеты (журналы) для нашего флешмоба!», – резюмирует активистка.

Акция «Party У Кабмина на хаті!»: начало 20.09.17 в 9:00 ул. Грушевского 12/2.

Напомним, что 11 сентября, в Киеве глава Общественной организации «Мій.Дім.Юа», переселенка Юлия Дрюк-Ильяшенко начала голодовку возле здания Кабинета министров Украины. Основным требованием Юлии является выполнение норм закона №1954.

В результате комитет КМУ внес изменения в постановление №140 о порядке обеспечения внутренних переселенцев доступным жильем, без которых закон №1954 не мог заработать. В частности, изменения предусматривают для ВПЛ право на участие в программе «Доступное жилье» при условии, что они не имеют в собственности жилья на подконтрольной территории Украины.

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