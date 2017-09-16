Сводка из зоны АТО за 15 сентября: версии сторон конфликта. Новости

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие стуки совершили 30 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. С донецкого и мариупольского активность врага перешла на луганское направление. 9 раз враг применял минометы калибра 82 миллиметра», – говорится в сообщении.

На луганском направлении вечером обстреливали окрестности Крымского из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, и район Новотошковского – из минометов калибра 82 мм.

На донецком направлении после 18.00 НВФ обстреливали окрестности Авдеевки из минометов и крупнокалиберных пулеметов, окрестности Песок – из минометов, а окрестности Светлодарска – из гранатометов.

На мариупольском направлении вечером обстреливали позиции сил АТО вблизи Водяного.

«На каждый второй обстрел боевиков силы АТО открывали огонь», – подчеркнули в штабе.

При этом представители «ЛНР» сообщили о14 обстрелах своих позиций. В частности, утверждается, что обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Вергулевка, Желобок, Смелое и Лозовое. Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Представители «ДНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.