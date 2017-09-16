В Юнокоммунарске мужчина из-за взрыва лишился кисти. Новости

27-летний житель Юнокоммунарска (НКТ*, Енакиево, Донецкая обл.) получил ранение в результате детонации боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе «уполномоченного по правам человека ДНР».

«В Юнокоммунарске жертвой собственной беспечности стал гражданский мужчина 27 лет получив минно-взрывную травму, травматическую ампутацию левой кисти в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом», – говорится в сообщении.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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