Ситуация в пунктах пропуска утром 16 сентября. Новости

Сегодня утром, 16 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины 15 сентября через КПВВ на линии разграничения последовало 41,4 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

«Майорск» - 9205 человек и 1125 транспортных средств;

«Марьинка» - 8690 человек и 1335 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 8475 человек и 1660 транспортных средств;

«Гнутово» - 5105 человек и 1360 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 9915 человек.

«Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался динамичным на уровне предыдущих суток», – отметили в Госпогранслужбе.

В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорск» - 20/100;

«Марьинка» - 30/100;

«Новотроицкое» - 30/90;

«Гнутово» - 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Виктория: «8:42. Ситуация в сторону Горловки на посту украинском просто жесть! Вчера с вечера записали 75 машин ночующих, сказал военный пропускать будут с утра строго по списку! Теперь эти машины стоят, в то время как один мудила стоит и продает очередь за 500 грн! Вояки не предпринимают никаких мер! Куда можно позвонить и пожаловаться».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «8:54. На 8:33 На бп Марьинка машин много, от броневика машин 80-100. Пешеходов человек 150-200 . За 7 минут два раза движение машин было».

КПВВ «Новотроицкое»:

Татьяна: «7:18. Еленовка в сторону Украны на 6-00 утра ночующих 40 машин (те кто стал в очередь после 13-30-и) + льготников до остановки, на общих основаниях очередь 250 метров за церковью ... (аншлаг)»;

Светлана: «8: 16. На Еленовке в сторону Украины очередь за церковью, льготная 50 машин. Движение есть. Всем доброго пути»

Администратор: «9:02. На Донецк Укр бп Новотроицк на средине моста, 90-100 авто»;

Гена: «9:32. На Еленовке в Донецк хвоста очереди с перекрестка не видно, наверное, до сигаретного ларька, не меньше. На Украину Еленовка - 280 машин в общей очереди, уже до рынка, и 25 льготы».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» и «Гнутово» на данный момент не сообщается.