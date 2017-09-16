Наблюдатели ОБСЕ обнаружили растяжки у Крутой Горы. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ впервые обнаружили растяжки у села Крутая Гора )Луганская обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

«14 сентября, находясь в 1 км к северо-востоку от подконтрольного «ЛНР» с. Крутая Гора (16 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели впервые видели три соединенных проволокой столбика на юго-восточном крае дороги», - говорится в отчет.

По оценке, наблюдателей, это были растяжки для взрывных устройств на высоте примерно 50 см над уровнем грунта, размещенные неподалеку позиции «ЛНР».

Кроме того, команда СММ зафиксировала проведение работ по разминированию. В неподконтрольных правительству районах, на северной окраине Никишино, наблюдатели снова видели неподвижный танк (Т-64), оснащенный оборудованием для разминирования. В поле возле дороги члены патруля Миссии видели 1 неподвижный грузовик и группу членов «ДНР», которые обозначали с помощью красно-белой ленты и столбиков некий участок.