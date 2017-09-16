В Одессе горел детский лагерь, двое детей погибли (Фото, видео). Новости

Двое детей погибли, еще двое пострадали в результате пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, во время пожара, который произошел в ночь с 15 на 16 сентября, еще один ребенок пропал.

«В городе Одесса по ул. Дача Ковалевского, 93, в 23:37 15 сентября на территории детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" в двухэтажном деревянном здании спального корпуса №5 возник пожар. В 1 ч. 54 мин. 16 сентября подразделениями ГСЧС на площади 560 кв м пожар ликвидирован. В результате пожара пострадали 2 детей (2006 г.р.), которые госпитализированы в городскую больницу. Пожаром уничтожено деревянное здание спального корпуса. Причина пожара – устанавливается», – говорится в сообщении.

После проверки количества детей персоналом комплекса, недосчитались 3 девочек (2005 и 2009 г.р.). При проведении работ по разборке конструкций здания в 2 ч. 45 мин. и в 3 часа. 02 мин. 16 сентября обнаружены фрагменты 2 обгоревших детских тел.

По состоянию на 7:00 утра 16 сентября продолжаются поиски третьего ребенка. К работам привлечены 50 человек и 11 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как сообщают местные СМИ, в загоревшемся корпусе «Виктории» отдыхали 42 ребенка. Предварительная причина пожара, по версии очевидцев, неисправная проводка. На территории лагеря есть гидрант, но давление воды в нем было недостаточным Поблизости не оказалось гидрантов и пожарные протянули рукав на 300-400 метров от улицы Вильямса. Один спальный корпус полностью выгорел и обвалился.