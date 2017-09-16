В Донецке при обстреле ранена женщина, – «ДНР». Новости

В результате обстрела поселка Трудовские Петровского района Донецка мирная жительница получила осколочные ранения. Об этом сегодня, 16 сентября сообщили в «райадминистрации», пишут интернет-ресурсы НКТ*.

«Около 10 часов ночи 15 сентября осколочное ранение левого глаза в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Трудовские получила мирная жительница 1953 года рождения», – говорится в сообщении.

Пострадавшая направлена в травматологический центр.

Кроме того, в «ДНР» сообщили, что «за прошедшие сутки ВС Украины 27 раз нарушили режим прекращения огня». Под огонь попали районы 12 населенных пунктов, при обстрелах применялись минометы, БТР, БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория