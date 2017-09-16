Кучма хотел бы видеть жесткую позицию США отношению к ситуации в Украине. Новости

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма хотел бы видеть жесткую политику администрации США по отношению к ситуации в Украине. Об этом он заявил сегодня, 16 сентября, передает «Интерфакс-Украина».

«Я хотел бы видеть четкую, жесткую политику США по отношению к ситуации в Украине», – сказал Кучма в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

Он также подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет. «Я уже говорил и присоединяюсь к тем, у кого есть здравый смысл: альтернативы Минским соглашениям нет», – резюмировал Кучма.

Напомним, ранее Кучма заявил, что предложения России по введению миротворцев ООН на Донбасс – это издевательство над Украиной и миром.