На КПВВ «Майорск» задержали владельцев поддельных паспортов. Новости

В КПВВ «Майорское» пограничным нарядом Краматорского отряда выявлены признаки частичной подделки паспортных документов у трех граждан Украины, которые направлялись из неподконтрольной территории. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает Госпогранслужба.

Задержанные нарушители переданы сотрудникам полиции.

Кроме того, на КПВВ «Марьинка» и в КПВВ «Майорск» пограничники зафиксировали три случая, когда граждане Украины пытались «решить вопрос» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения. А гражданин Азербайджана решил «договориться» об упрощенном пересечении КПВВ, предложив сотрудникам Госпогранслужбы карточки пополнения мобильной связи. На свои предложения все граждане получили от пограничников категоричный отказа, после чего нарушители были переданы представителям Национальной полиции.

Напомним, жители неподконтрольной территории Донбасса, подавшие паспорт гражданина Украины на вклеивание фотографий по возрасту, могут временно пересекать линию разграничения по пропуску и выданной в миграционных службах справке.

Также в погранслужбе рассказали, как выявляют поддельные паспорта на КПВВ.

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