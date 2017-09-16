Гримчак пояснил, как РФ будет уходить из Донбасса. Новости

Российские войска покинут территорию Донбасса в 2018 году, после чего на неконтролируемых территориях будет введена временная администрация. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, сообщает «Радио Свобода».

«С начала года я лично заявлял о том, что в 2018 году российские войска покинут территорию ОРДЛО. Меня спросили, на каком основании я это говорю, и я ответил, что у меня есть информация о том, что финансирования в 2018 году не будет. Сегодняшняя информация это только подтвердила. Думаю, Донецкая область в следующем году в том или ином виде вернется в Украину. И скорее всего при участии миротворцев. Будет временная администрация, будет разоружение боевиков, выйдут российские войска и выйдут наемники», – заявил он.

При этом он подчеркнул, что у России нет иного выхода, поскольку она ослаблена санкциями.

«И нельзя говорить, что со стороны России нет политических шагов. Ведь смена позиции с того, что "нельзя" миротворцев ООН на "можно", говорит о том, что и российская позиция меняется. И думаю, что решение о миротворцах будет поддержано Россией, потому, что другого выхода у них нет», – добавил Гримчак.

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