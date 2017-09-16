В СЦКК рассказали о смертельной опасности КПВВ. Новости

Вследствие обстрелов и нарушений режима пропуска на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» создается смертельная опасность для мирных граждан. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК)

В СЦКК напомнили, что в последние дни с целью дискредитации Вооруженных Сил и Госпогранслужбы Украины, со стороны НЗФ ОРДО в направлении контрольных пунктов въезда-выезда, находящихся на линии разграничения сторон, состоялись обстрелы и провокации.

Так, 14 сентября с 21:05 по 22:25 часов со стороны неконтролируемой украинским правительством территории по направлению Горловки незаконными вооруженными формированиями обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов позиции Вооруженных Сил Украины в районе КПВВ «Майорск». На момент обстрела пункт пропуска был закрыт, граждане и гражданские транспортные средства там ни находилось. Пострадавших среди гражданских и военных нет. Огонь подразделения ВСУ в соответствии с условиями перемирия не открывали.

Также, вчера с 20:56 по 21:07 боевики открывали огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных Сил Украины рядом с КПВВ «Марьинка». Обстрел велся с неподконтрольной Украины территории по направлению Александровки. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Огонь подразделения ВСУ в соответствии с условиями перемирия не открывали.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы Украины 13 сентября после закрытия в 18:30 КПВВ «Марьинка» с территории ОРДО на линию разграничения сторон («серую зону») были запущены 8 автомобилей с мирными гражданами, которые находились там всю ночь до открытия КПВВ. В это время обстрелов непосредственно этой зоны не было. Хотя вечером того дня были зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия рядом с КПВВ в направлении Трудовские- Марьинка.

Подобная ситуация повторилась и на следующий день - 14 сентября в 19:10 после окончания рабочего дня (закрытия) КПВВ на линию разграничения сторон («серую зону») КПВВ «Марьинка» со стороны неподконтрольной правительством Украины территории было запущено до 20 автомобилей с гражданским населением. Утром 15 сентября текущего года с открытием КПВВ они были пропущены на подконтрольную правительству Украины территорию.

«Таким образом НВФ ОРДО указанными провокационными действиями на КПВВ пытаются дискредитировать подразделения Вооруженных Сил и Госпогранслужбы Украины, при этом сознательно подвергают мирное население опасности. Украинская сторона СЦКК категорически осуждает такие действия НВФ ОРДО, что является прямым нарушением Минских договоренностей и откровенным нежеланием придерживаться взятых обязательств. СЦКК призывает к пониманию опасности таких действий и необходимости совместных, согласованных действий во время работы контрольных пунктов въезда-выезда, работающих на линии разграничения», – говорится в сообщении.