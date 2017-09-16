Военные проводили медиков к жителям Песок и Первомайского (Фото). Главная

Сегодня, 16 сентября, группа Cimic Kalinove обеспечила сопровождение и безопасное передвижение группы врачей Ясиноватского районной больницы в населенные пункты Пески и Первомайское (серая зона, Донецка обл.) для проведения медицинского осмотра и консультации местного населения. Об этом сообщает пресс-центр Военно-гражданского сотрудничества ВСУ

Кроме того, группой были переданы местным жителям свежий хлеб и газеты.

Медики передали медицинские препараты жителям и провели осмотр местного населения.