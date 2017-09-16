Ситуация в пунктах пропуска днем 16 сентября. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Денис: «12:20. Сегодня приехал на блок пост ДНР в 4?45 утра стал где-то 100 машиной в 10:00 развернулся и поехал домой, так как это не выносимо - в час по 5 машин пропускают работают всего 2 окна, 1 окно для пешеходов 2 е для машин. На 10,00 в сторону Украины машин 200. Льготы где-то 40»;

Администратор: «12: 43. Каргил в сторону Украины - очередь за бугром, даже хвоста сейчас не вижу, на украинском - машин 10 было . На днр все стоит, проверяют машин 20-30 за час».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: 10:25. Может кому пригодится: при въезде в Мариуполь со стороны Волновали очередь за бугор (больше 100 авто), уже 40 минут».

КПВВ «Гнутово:

Анна: «10:29. Приехали в 8.15 были на куликовском, перед нами 110 машин и 25 льгота. СЕЙЧАС 25 впереди на днр пост. Движемся на УКРАИНУ»;

Анна: «11:30. Ехали вчера. За 2 часа проехали все посты. Ребята быстро работают. Респект и уважуха»;

Анна: «12:31. На днр посту проехали за три часа. Просто долго беседуют с теми у кого украинская прописка. Па пищевике перед нами 30 машин»;

Администратор: 12:37. На въезде возле Мариуполя проверка собрала в две стороны просто нереальную очередь. Объехали слева параллельно. Грунтовка, но не стоять час-два».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Татьяна спрашивает: «Подскажите пожалуйста, ночующих на Еленовке (перед ДНР в сторону Мариуполя) ночью с очереди выгоняют? Или машины там же остаются ночевать». Надежда отвечает: «Татьяна, да ночевать перед блокпостом нельзя, местные сдают место в своих дворах для машин цену не знаю», Администратор ответил: «Надежда, 100 рублей с человека вроде было. Машину обязательно во двор, нельзя даже около двора стоять».

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