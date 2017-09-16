Климкин сообщил о консультациях о взаимодействии ОБСЕ и миротворцев ООН на Донбассе. Новости

Министр иностранных дел Павел Климкин в кулуарах 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии сегодня, 16 сентября, сообщил о проходящих консультациях относительно предложения Киева о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас идут консультации о том, каким образом должны взаимодействовать элементы ОБСЕ (я обсуждал это с генсеком ОБСЕ очень детально, еще будем встречаться в Нью-Йорке) и каким образом будет этот миротворческий элемент (ООН – ред.)», - сказал он.

При этом Климкин подчеркивает, что россияне не могут принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе ни в коем случае.

«Мы считаем, что ни в коем случае, поскольку Россия, как страна-агрессор, если она еще присутствует в миротворческой миссии, то это просто "срывает крышу". Серьезно, каким образом Россия, которая фактически оккупировала территорию Донбасса и это как раз смесь классической и гибридной оккупации, может быть в этой миссии?», - сказал глава МИД, отвечая на вопрос о возможности участия россиян в миротворческой миссии.

Как сообщалось ранее, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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