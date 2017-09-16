В Донецкой области задержан информатор «ДНР» (Фото). Главная

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Славянском районе Донецкой области информатора «ДНР». Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что житель одного из сел два раза в месяц посещает временно неконтролируемую Горловку якобы для проверки состояния квартиры, которая ему принадлежит. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что таким образом человек регулярно передавал информацию главарю одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР».

По его указанию, источник собирал данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил антитеррористической операции вблизи линии разграничения. Координаты, которые передавал злоумышленник, использовались для обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника по месту жительства, при обыске также изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.