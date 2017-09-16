В зоне АТО украинские военные готовятся к разминированию (Фото). Главная

В районе проведения АТО завершают подготовку саперы, которые прошли специальный месячный курс тренировок для разминирования территории. Об этом сообщает «Военное телевидение Украины».

Цель сборов – подготовка специалистов по разминированию. «С личным составом проводятся теоретические и практические занятия. После этого они будут сдавать зачет», – рассказал инструктор.

Украински военным показали, как во время разминирования избежать негативных последствий для людей и окружающих зданий.

При этом саперы обратились к жителям Донбасса с просьбой не брать в руки взрывоопасные предметы, не пытаться их разобрать и не бросать в огонь.