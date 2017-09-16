Задержали на КПВВ с поддельным паспортом. Опыт бывалых. Новости

В одной из групп в соцсетях пользователи обсуждают ситуацию с пересечением КПВВ на линии разграничения с паспортом, который оказался поддельным.

С такой проблемой в последнее время все чаще сталкиваются жители неподконтрольной территории Донбасса. Они без выезда в уполномоченные органы через «решал» вклеивали фотографии по достижении определенного возраста.

«Помогите, пожалуйста, советом: родственница вклеивала фото в украинский паспорт без выезда, за деньги. Прошло несколько месяцев и она поехала на Украину. На укранском блокпосту ее забрали в СБУ сказали, что паспорт не действителен. Больше ничего не знаем. Что делать, как помочь, куда обратиться? Спасибо! Осуждающие посты просьба не писать. Прошу совета или контакты того кто поможет», - написала пользователь.

Ей отвечают:

Дмитрий: «Не помогут. Обратиться можно к омбудсмену. Пару дней помурыжат и отпустят. У меня соседа через день отпустили со справкой что паспорт изъят, как незаконно изготовленный. Главное, чтоб ее не задержали для количества, для обмена»;

Elena: «Какой беспредел, надеюсь отпустят»;

Oksana: «Ну почему беспрелел-то? Похоже, что женщина просто не подумала о том, что у нее теперь фальшивый паспорт. Вряд ли она это сделала "по беспределу"»;

Анна: «То есть, подделывать паспорт особо наглым решалам не беспредел, а то что клиентку с ним задержали — беспредел?»;

Анна: «У знакомых такое было. Оказалось, что паспорт выдан паспортным столом, который давно уже закрыли... Паспорт забрали, дали бумажку, что изъяли паспорт, потом ездили в Мариуполь делали новый паспорт»;

Татьяна: «У нас сотрудница прошла через это. После снятия показаний сбушники должны были вызвать полицию и передать ее туда. Там она опять даст показания, ей выпишут справку для паспортного стола, куда она и пойдет с этой справкой. Там ей выпишут временный паспорт. С ним она пересечет б/п и вернется в Донецк. Потом начинается самое интересное. Если у нее есть действующий загран, она в течении двух недель должна с заграном, с идентификационным кодом и др. доками опять выехать вна, в паспортный стол. Там примут доки и через месяц выдадут id картку (синенькие паспорта уже не дают). Если заграна нет, все сложнее. Ей надо будет уговорить трех человек с документами (не родственников!) выехать с ней в паспортный и подтвердить ее личность»;

Олеся: «Это подтверждение, что эти мошенники зарабатывали на нас деньги! У мужа тоже такой паспорт и как выезжать?»;

Svetlana: «Уже никак(((( Если не хотите таких проблем».

Напомним, в сводках Государственной пограничной службы Украины участились факты выявления граждан, которые пересекают линию разграничения со стороны неподконтрольной украинской власти территории с «признаками частичной подделки паспортных документов». Дело в том, что за последние 3 года у многих жителей неподконтрольной части Донбасса пришел срок вклеивания дополнительных фото в украинский паспорт (в 25 и 45 лет). Они воспользовались услугами местных фирм в «ЛНР» и «ДНР» (стоимость от 1500 до 2000 грн), которые якобы обеспечивали оформление документа в паспортных столах без присутствия владельца документа. Как оказалось в итоге, многие из таких печатей оказались фальшивыми – фото вклеено с нарушениями.

Жителям неподконтрольной территории Донбасса, подавшим паспорт гражданина Украины на вклеивание фотографий по возрасту, разрешили пересекать линию разграничения по пропуску и выданной в миграционных службах справке.

Также в погранслужбе рассказали, как выявляют поддельные паспорта на КПВВ.