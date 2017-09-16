Апакан призвал защитить мирное население в зоне АТО. Новости

Сегодня, 16 сентября, Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Ертурул Апакан призвал стороны конфликта на востоке Украины обратить первоочередное внимание на защиту гражданского населения, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Ссылаясь на недавно опубликованный тематический отчет СММ ОБСЕ, Глава Миссии отметил, что в 2016 году Миссия подтвердила 442 жертвы среди гражданского населения, среди которых – 88 погибших.

«На стороны возложена ответственность по принятию мер, направленных на ограничение влияния конфликта на гражданское население. В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямого наведения, а именно, минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения», – сказал он.

Посол подчеркнул ряд освещенных в отчете фактов, и отметил, что ни одна из сторон полностью не контролирует ситуацию, в которой оказались пожилые люди, в то же время именно они составляют 40% от общего количества жертв. «Люди, живущие, например, в Новоалександровке и Крутой Балке, вместо того, чтобы наслаждаться своими лучшими годами, попадают под обстрелы и огонь из стрелкового оружия», – заявил Глава Миссии.

«На противоположной стороне возрастного спектра, – добавил посол – малые дети, платящие высокую цену за неспособность сторон прекратить боевые действия». Он отметил, что из 31 жертвы среди гражданского населения, которые были вызваны неправильным обращением с взрывными устройствами, более 50% – дети.

Глава Миссии подчеркнул постоянную необходимость информирования о минной опасности и призвал все стороны, в соответствии с уже взятым на себя обязательствам, обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.

В завершение посол отметил, что в 2017 году гражданское население по-прежнему страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертв среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых.