Апакан призвал защитить мирное население в зоне АТО. Новости

Апакан призвал защитить мирное население в зоне АТО

16.09.17 16:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня, 16 сентября, Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Ертурул Апакан призвал стороны конфликта на востоке Украины обратить первоочередное внимание на защиту гражданского населения, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Ссылаясь на недавно опубликованный тематический отчет СММ ОБСЕ, Глава Миссии отметил, что в 2016 году Миссия подтвердила 442 жертвы среди гражданского населения, среди которых – 88 погибших.

«На стороны возложена ответственность по принятию мер, направленных на ограничение влияния конфликта на гражданское население. В частности, они должны отказаться от практики размещения личного состава и военной техники в жилых районах и вблизи них, а также прекратить применение неприцельного вооружения и вооружения непрямого наведения, а именно, минометов и артиллерии, включая реактивные системы залпового огня, в районах проживания гражданского населения», – сказал он.

Посол подчеркнул ряд освещенных в отчете фактов, и отметил, что ни одна из сторон полностью не контролирует ситуацию, в которой оказались пожилые люди, в то же время именно они составляют 40% от общего количества жертв. «Люди, живущие, например, в Новоалександровке и Крутой Балке, вместо того, чтобы наслаждаться своими лучшими годами, попадают под обстрелы и огонь из стрелкового оружия», – заявил Глава Миссии.

«На противоположной стороне возрастного спектра, – добавил посол – малые дети, платящие высокую цену за неспособность сторон прекратить боевые действия». Он отметил, что из 31 жертвы среди гражданского населения, которые были вызваны неправильным обращением с взрывными устройствами, более 50% – дети.

Глава Миссии подчеркнул постоянную необходимость информирования о минной опасности и призвал все стороны, в соответствии с уже взятым на себя обязательствам, обеспечить значительный прогресс в работе по обозначению, ограждению и составлению карт заминированных районов.

В завершение посол отметил, что в 2017 году гражданское население по-прежнему страдает из-за конфликта. СММ уже подтвердила 383 жертв среди гражданского населения: 68 погибших и 315 раненых.

 

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