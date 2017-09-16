В Станично-Луганском районе проверили переселенцев. Новости

В Станично-Луганском районе (Луганская обл.) специалисты управления социальной защиты населения провели очередные проверки мест проживания переселенцев. На момент проверки дома находились 17 переселенцев из 84 проверяемых. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.
Проверки проводились 28 августа - 12 сентября в Станице Луганской, Макарово, Ольховом, Валуйском, Нижнетеплом, Камышном и др. населенных пунктах.
По итогам проверок социнспекторы составили 84 акта обследования материально-бытовых условий семьи, фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц: 17 - находились по фактическому месту жительства, 59 - отсутствуют по фактическому месту жительства (им оставлены сообщения), 7 - не живут (согласно заявлениям владельцев домов), 1 человек - умер.
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