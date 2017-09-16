В «ДНР» к кассовым аппаратам хотят подключить модемы. Новости

Представители «народного совета ДНР» обсудили решение о подключении модемов к кассовым аппаратам, передают интернет-ресурсы НКТ*

Таком образом они хотят, чтобы «фискалы» получали в электронной форме копии расчетных документов и фискальных отчетных чеков и вели базу фискальных данных.

При этом отмечается, что «вопрос нововведений требует более детального изучения, определения сроков введения модемной системы и дополнительных консультаций с предпринимателями».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория