В Луганской области совершено дерзкое разбойное нападение (Фото). Главная

В Луганской области совершено нападение на предпринимателя - торгового представителя. Нападавшие нанесли мужчине ножевые ранения и завладели деньгами в сумме 66 тыс. грн. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«15 сентября в 19.30 в Северодонецкий отдел полиции обратился 28-летний местный житель и сообщил, что на его 26-летнего работодателя-предпринимателя, у которого он работает водителем, совершено разбойное нападение. Возвращаясь из рабочей поездки они остановились на въезде в г. Северодонецк возле дома № 21 по ш. Строителей выпить кофе. Там на предпринимателя с ножом напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения в виде колото-резаных ран рук и спины, вырвал сумку с деньгами и скрылся», – говорится в сообщении.

Оперативники отрабатывали несколько версий совершения преступления. Одна из версий, что к разбойному нападению может быть причастен водитель предпринимателя, нашла свое подтверждение.

Зная, что его работодатель в этот день будет возвращаться с достаточно большой суммой денег, водитель решил завладеть ими. Он заранее предложил двум своим товарищам совершить нападение на торгового представителя. Вместе они продумали план и распределили роли.

В этот день, возвращаясь из рабочей поездки, водитель остановился вблизи лесополосы напротив торгового павильона под предлогом выпить кофе. Когда он вместе с бизнесменом возвращался к автомобилю, к предпринимателю из леса подбежал 21-летний соучастник преступления, несколько раз ударил потерпевшего ножом по руке и спине, выхватил сумку и побежал в лес. Там он оставил верхнюю одежду, на которой осталась кровь потерпевшего и отправился к третьему соучастнику. В гараже 25-летнего подельника они спрятали деньги и разошлись.

В течение ночи полицейские воспроизводили события вечера, прочесывали лесополосу, собирали вещественные доказательства, показания свидетелей и участников происшествия.

В результате правоохранители установили всех участников преступной группы и задержали их.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 УК Украины «Разбой». Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.