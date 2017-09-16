В «ДНР» заявляют о задержании своих сторонников в Украине. Новости

«Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР» на текущей неделе зарегистрировал заявления о задержании сотрудниками СБУ двух сторонников «ДНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Уточняется, что женщина 1963 года рождения была задержана в августе текущего года, еще один мужчина был задержан в Черкасской области. «Все задержания проводились сотрудниками СБУ», – говорится в сообщении.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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