На Донбассе возможны боевые столкновения НВФ с миротворцами ООН, - Тука. Новости

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука не исключает, что члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе устраивать вооруженные провокации и против миротворцев ООН, если «голубым каскам» таки позволят зайти на эти территории. Такое мнение он высказал в кулуарах международного форума «Ялтинская европейская стратегия», который проходит в Киеве, передает 24 Канал.

«Я бы не хотел быть каким-то внуком бабы Ванги, но есть огромная вероятность того, что особенно на начальном этапе будут разного рода провокации и столкновения, даже, возможно, между миротворцами и неуправляемыми бандформированиями», – предполагает Тука.

Он привел пример подобных ситуаций во время миротворческих миссий ООН Балканах.

«Были даже досадные случаи, когда под давлением боевиков миротворцы отступали, таким образом фактически позволяя вооруженным людям творить факты геноцида гражданского населения. Это зафиксировано в Гаагском трибунале», – констатировал Георгий Тука.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

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