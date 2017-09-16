Над Донецком подняли украинский флаг (Фото). Новости

Над Донецком подняли украинский флаг (Фото)

16.09.17 17:24dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Сегодня, 16 сентября, волонтеры, медики, переселенцы и местные жители подняли украинский флаг, который полетел в сторону Донецка и Макеевки (НКТ*, Донецкая обл). Об этом сообщается в социальных сетях.

Флаг подняли при помощи надутых гелием шаров. Его было видно над Киевским районом Донецка и Червоногвардейским районом Макеевки.

«Сегодня в 15.00 с 447-го километра бойцы, волонтеры, медики, переселенцы и просто местные жители подняли флаг в небо, и он полетел в сторону Донецка», - говорится в сообщении. 

  • Grate Hohol: «15:42. Бачу над Гвардійкою, але летить дуже високо. Як би не знав, що це він, ніколи б не здогадався. Але все одно. Слава Україні»;
  • Старшина: «ДОНЕЦЬК КИЇВСЬКИЙ РАЙОН! УСІ ДИВІТЬСЯ В НЕБО!!!»;
  • Марьинка: «Ура!!!!! Получилось! Слава Україні!»; 
  • Zima: «Хочу такий Прапор над Алчевськом!»;
  • Syndicate: «Це краще за будь якіх слів у підтримку Патріотів Донецька🇺🇦. Красавці- суто не має слів — красавці».

 

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