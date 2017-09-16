Над Донецком подняли украинский флаг (Фото). Новости

Сегодня, 16 сентября, волонтеры, медики, переселенцы и местные жители подняли украинский флаг, который полетел в сторону Донецка и Макеевки (НКТ*, Донецкая обл). Об этом сообщается в социальных сетях.
Флаг подняли при помощи надутых гелием шаров. Его было видно над Киевским районом Донецка и Червоногвардейским районом Макеевки.
«Сегодня в 15.00 с 447-го километра бойцы, волонтеры, медики, переселенцы и просто местные жители подняли флаг в небо, и он полетел в сторону Донецка», - говорится в сообщении.
- Grate Hohol: «15:42. Бачу над Гвардійкою, але летить дуже високо. Як би не знав, що це він, ніколи б не здогадався. Але все одно. Слава Україні»;
- Старшина: «ДОНЕЦЬК КИЇВСЬКИЙ РАЙОН! УСІ ДИВІТЬСЯ В НЕБО!!!»;
- Марьинка: «Ура!!!!! Получилось! Слава Україні!»;
- Zima: «Хочу такий Прапор над Алчевськом!»;
- Syndicate: «Це краще за будь якіх слів у підтримку Патріотів Донецька🇺🇦. Красавці- суто не має слів — красавці».
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