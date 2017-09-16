Над Донецком подняли украинский флаг (Фото). Новости

Сегодня, 16 сентября, волонтеры, медики, переселенцы и местные жители подняли украинский флаг, который полетел в сторону Донецка и Макеевки (НКТ*, Донецкая обл). Об этом сообщается в социальных сетях.

Флаг подняли при помощи надутых гелием шаров. Его было видно над Киевским районом Донецка и Червоногвардейским районом Макеевки.

«Сегодня в 15.00 с 447-го километра бойцы, волонтеры, медики, переселенцы и просто местные жители подняли флаг в небо, и он полетел в сторону Донецка», - говорится в сообщении.