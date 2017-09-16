Волкер не намерен разговаривать с Захарченко и Плотницким. Новости

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не намерены разговаривать с руководителями «Л-ДНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким, которые «ничего не решают». Об этом он сказал он в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает «Интерфакс-Украина».

«Тут есть внешняя сила, которая использует некоторое местное население как прикрытие, чтобы создать ситуацию на месте. Они хотят от нас именно того, о чем вы говорите, потому что это освобождает Россию от любой ответственности, чтобы мы застряли в переговорах с этими людьми, которые ничего не решают. Нам нужны стратегические решения», - подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности прямого диалога с Захарченко и Плотницким.

В то же время Волкер указал, что намерен разговаривать с Россией для смены принятия стратегических решений со стороны ее руководства, таких как оккупация украинских территорий.

«Моя работа заключается в том, чтобы показать России, что они не достигли того, чего хотели, и если нам это удастся, то мы сможем принять некоторые решения на стратегическом уровне, речь идет и об оккупации, и о освобождении … У нас есть определенный набор инструментов, который мы сейчас применяем и надеемся, что Россия придет к решению на высоком уровне, что нужно делать что-то другое», - рассказал спецпредставитель Госдепа.

Напомним, ранее Волкер говорил, что для прекращения боевых действий необходимо вывести из Донбасса российские войска.

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