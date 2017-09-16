Волкер выступил против российского предложения о миротворцах. Новости

Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер считает, что предложение России о введении миротворцев на Донбасс дальше разделит Украину, а не решит конфликт. Об этом он заявил сегодня, 16 сентября, в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии, передает «Интерфакс-Украина».

«Было очень интересно на прошлой неделе видеть, как Россия предлагает миротворческую миссию, миссию ООН, что-то, что Россия ранее заявляла, что не будет поддерживать, что-то, что было предложено после консультаций в Нормандском формате со США и другими. Детали того, что было предложено, я думаю, на самом деле еще более разделят Украину, а не решат проблему»", - сказал он

При этом спецпредставитель Госдепа считает, что сам факт предложения важен и стоит изучения.

«Если мы сможем прийти к моменту обсуждения международной силы для обеспечения безопасности, которая заменит российские силы и будет проводить мониторинг тяжелого вооружения и контролировать границу - это будет существенным шагом вперед, базой для реализации Минских соглашений и восстановления территориальной целостности», - сказал Волкер.

По его словам, Украина должна быть уверена, что миротворческая миссия будет способствовать восстановлению территориальной целостности, а не разделит территории Украины.

Как сообщалось ранее, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.