В Луганской области обнаружили около 100 взрывоопасных предметов. Главная

За последние сутки на Луганщине пиротехники обезвредили 92 взрывоопасных предмета. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.
Отмечается, что 15 сентября пиротехнические расчеты проверили 1,62 га местности в г. Сватово и в Новоайдарском районе.
Также расчеты группы пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования обследовали акваторию реки Айдар площадью 0,1 га в Новоайдарском районе Луганской области.
Всего за минувшие сутки было обнаружено и изъято 92 взрывоопасных предмета: 38 артиллерийских снарядов, 2 минометные мины, 1 ручная граната, 33 единицы взрывателей, 1 инженерный боеприпас и 17 единиц других взрывоопасных предметов.
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