На посту «ДНР» люди ждут проезда по 4-5 часов, – ОБСЕ. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает следить за положением гражданских лиц на контрольно-пропускных пунктах. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня, 16 сентября.

В сообщении отмечается, что наблюдатели посетили контрольно-пропускной пункт в районе контролируемой «ДНР» Горловки.

«СММ разговаривал с двумя женщинами (в возрасте пятидесяти лет), мужчиной (в возрасте 40 лет), еще двумя женщинами (в возрасте пятидесяти), которые сопровождали пожилого мужчину с ограниченными возможностями в приоритетной полосе, а мужчина и женщина (в возрасте тридцати) с их двумя маленькими детьми, которые все отдельно сообщили СMM, что они ждали на контрольно-пропускном пункте от четырех до пяти часов проезда на контролируемую правительством территорию», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда вблизи контролируемого правительством Майорска (в 45 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели СMM видел, что некоторые пожилые люди и люди с ограниченными возможностями находились в льготной очереди.