«ЛНР» раскрыло мошенничество в «образовательном учреждении» в Краснодоне . Новости

«ЛНР» раскрыло мошенничество в «образовательном учреждении» в Краснодоне

16.09.17 20:19dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Краснодоне (НКТ*, Луганская обл.) должностное лицо «образовательного учреждения» присваивал стипендии студентов, сообщает «МВД ЛНР». 

В сообщении говорится, что «выявлены и задокументированы факты мошеннических действий с использованием своего служебного положения одним из должностных лиц государственного образовательного учреждения г. Краснодон». 

«Чиновник путем подделки подписей в ведомостях выдачи стипендий незаконно присваивал государственные денежные средства, предназначенные для выплаты студентам», - говорится в сообщении. 

При этом названия учреждения не указывается. 

Сообщается, также, что следователями «по г. Краснодону и Краснодонскому району возбуждено 27 уголовных дел по фактам "мошенничества при получении выплат"».

Комментарии