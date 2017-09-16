«ЛНР» раскрыло мошенничество в «образовательном учреждении» в Краснодоне . Новости

В Краснодоне (НКТ*, Луганская обл.) должностное лицо «образовательного учреждения» присваивал стипендии студентов, сообщает «МВД ЛНР».

В сообщении говорится, что «выявлены и задокументированы факты мошеннических действий с использованием своего служебного положения одним из должностных лиц государственного образовательного учреждения г. Краснодон».

«Чиновник путем подделки подписей в ведомостях выдачи стипендий незаконно присваивал государственные денежные средства, предназначенные для выплаты студентам», - говорится в сообщении.

При этом названия учреждения не указывается.

Сообщается, также, что следователями «по г. Краснодону и Краснодонскому району возбуждено 27 уголовных дел по фактам "мошенничества при получении выплат"».